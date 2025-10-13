- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
50.72 EUR
Worst Trade:
-4.56 EUR
Profitto lordo:
149.44 EUR (3 889 pips)
Perdita lorda:
-9.76 EUR (377 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.87 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
49.17%
Massimo carico di deposito:
20.64%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
17.08
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
15.31
Profitto previsto:
9.98 EUR
Profitto medio:
13.59 EUR
Perdita media:
-3.25 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.18 EUR (2)
Crescita mensile:
52.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.18 EUR (2.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.33% (8.18 EUR)
Per equità:
5.02% (18.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.72 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.18 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
💎 Stile Premium – XAU/USD
Una strategia conservativa ma potente, basata su disciplina, precisione e tempismo.
Focalizzata su profitti costanti e crescita nel lungo periodo — un approccio che unisce pazienza e performance.
Non ci sono recensioni
