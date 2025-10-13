- Crescita
Trade:
115
Profit Trade:
113 (98.26%)
Loss Trade:
2 (1.74%)
Best Trade:
276.10 USD
Worst Trade:
-5.46 USD
Profitto lordo:
2 455.67 USD (158 399 pips)
Perdita lorda:
-5.75 USD (517 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (938.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 517.18 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
426.07
Long Trade:
64 (55.65%)
Short Trade:
51 (44.35%)
Fattore di profitto:
427.07
Profitto previsto:
21.30 USD
Profitto medio:
21.73 USD
Perdita media:
-2.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.75 USD (2)
Crescita mensile:
368.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.75 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
45.89% (1 353.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|114
|EURAUD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|2.4K
|EURAUD.s
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|158K
|EURAUD.s
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.10 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +938.49 USD
Massima perdita consecutiva: -5.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
