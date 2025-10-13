SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TForce
Diki Sahbana

TForce

Diki Sahbana
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
JustMarkets-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
101 303.25 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
101 303.25 IDR (611 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
1 (101 303.25 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
101 303.25 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
96.05%
Massimo carico di deposito:
63.18%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
101 303.25 IDR
Profitto medio:
101 303.25 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
14.33% (35 821.68 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 611
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101 303.25 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +101 303.25 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 09:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 09:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 09:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 09:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 09:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TForce
30USD al mese
41%
0
0
USD
351K
IDR
0
0%
1
100%
96%
n/a
101 303.25
IDR
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.