- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
2.18 USD
Worst Trade:
-0.79 USD
Profitto lordo:
4.04 USD (201 pips)
Perdita lorda:
-0.98 USD (97 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
83.45%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.12
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.98 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.98 USD
Massimale:
0.98 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (0.98 USD)
Per equità:
0.41% (2.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
1%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
1
0%
4
50%
83%
4.12
0.77
USD
USD
0%
1:500