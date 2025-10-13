SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Positive Power FX
Abdalla Mohamed Mahmoud Taha

Positive Power FX

Abdalla Mohamed Mahmoud Taha
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
1.69 USD
Worst Trade:
-1.68 USD
Profitto lordo:
2.67 USD (26 692 pips)
Perdita lorda:
-1.80 USD (17 966 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
75.63%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.80 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
1.80 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (1.80 USD)
Per equità:
1.57% (7.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
Non ci sono recensioni
2025.10.13 08:24
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.13 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 08:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.