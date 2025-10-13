- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
1.69 USD
Worst Trade:
-1.68 USD
Profitto lordo:
2.67 USD (26 692 pips)
Perdita lorda:
-1.80 USD (17 966 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
75.63%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.80 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
1.80 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (1.80 USD)
Per equità:
1.57% (7.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
4
50%
76%
1.48
0.22
USD
USD
2%
1:500