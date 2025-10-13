- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
43 (79.62%)
Loss Trade:
11 (20.37%)
Best Trade:
25.56 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
149.66 USD (87 093 pips)
Perdita lorda:
-33.63 USD (18 463 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (37.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.09 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
13.91
Long Trade:
45 (83.33%)
Short Trade:
9 (16.67%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.34 USD (1)
Crescita mensile:
59.51%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.61 USD
Massimale:
8.34 USD (3.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.56 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.09 USD
Massima perdita consecutiva: -7.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
3 Best Scalping EA installed in this account. No Grid, No Martingale , No Averaging , All transaction with SL/ Hidden SL & TP
Happy Cuan !!
