Simon Kristiadi Tjahjono

CuanMax

Simon Kristiadi Tjahjono
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
43 (79.62%)
Loss Trade:
11 (20.37%)
Best Trade:
25.56 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
149.66 USD (87 093 pips)
Perdita lorda:
-33.63 USD (18 463 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (37.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.09 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
13.91
Long Trade:
45 (83.33%)
Short Trade:
9 (16.67%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.34 USD (1)
Crescita mensile:
59.51%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.61 USD
Massimale:
8.34 USD (3.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.56 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.09 USD
Massima perdita consecutiva: -7.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
3 Best Scalping EA installed in this account. No Grid, No Martingale , No Averaging   , All transaction with SL/ Hidden SL  & TP


Happy Cuan !!

2025.10.13 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
