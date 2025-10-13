- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
248
Profit Trade:
231 (93.14%)
Loss Trade:
17 (6.85%)
Best Trade:
10.56 USD
Worst Trade:
-27.59 USD
Profitto lordo:
332.30 USD (33 117 pips)
Perdita lorda:
-135.18 USD (13 511 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (59.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.43 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.58%
Massimo carico di deposito:
25.24%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
248 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.23 USD (2)
Crescita mensile:
412.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.87 USD (27.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.39% (30.04 USD)
Per equità:
24.57% (21.90 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
You can star from $90
Non ci sono recensioni
