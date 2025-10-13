SegnaliSezioni
Akhsan

EA Sniper MoCa

Akhsan
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
JustMarkets-Live6
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
248
Profit Trade:
231 (93.14%)
Loss Trade:
17 (6.85%)
Best Trade:
10.56 USD
Worst Trade:
-27.59 USD
Profitto lordo:
332.30 USD (33 117 pips)
Perdita lorda:
-135.18 USD (13 511 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (59.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.43 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
0.58%
Massimo carico di deposito:
25.24%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
248 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.23 USD (2)
Crescita mensile:
412.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.87 USD (27.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.39% (30.04 USD)
Per equità:
24.57% (21.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 197
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.56 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +59.43 USD
Massima perdita consecutiva: -35.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

You can star from $90
Non ci sono recensioni
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.