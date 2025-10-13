- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
21.24 USD
Worst Trade:
-0.30 USD
Profitto lordo:
61.77 USD (826 pips)
Perdita lorda:
-0.81 USD (65 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (55.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.03 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
101.60
Long Trade:
1 (8.33%)
Short Trade:
11 (91.67%)
Fattore di profitto:
76.26
Profitto previsto:
5.08 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.60 USD (2)
Crescita mensile:
42.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.60 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (0.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHFr
|4
|NZDCHFr
|3
|GBPCHFr
|2
|GBPUSDr
|1
|EURGBPr
|1
|NZDCADr
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHFr
|6
|NZDCHFr
|11
|GBPCHFr
|22
|GBPUSDr
|9
|EURGBPr
|4
|NZDCADr
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHFr
|56
|NZDCHFr
|145
|GBPCHFr
|283
|GBPUSDr
|117
|EURGBPr
|51
|NZDCADr
|109
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
MT4
Treading in All pair
