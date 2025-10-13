SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Auro Bridge ST
Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge ST

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 43%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
21.24 USD
Worst Trade:
-0.30 USD
Profitto lordo:
61.77 USD (826 pips)
Perdita lorda:
-0.81 USD (65 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (55.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.03 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
101.60
Long Trade:
1 (8.33%)
Short Trade:
11 (91.67%)
Fattore di profitto:
76.26
Profitto previsto:
5.08 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.60 USD (2)
Crescita mensile:
42.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.60 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (0.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHFr 4
NZDCHFr 3
GBPCHFr 2
GBPUSDr 1
EURGBPr 1
NZDCADr 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHFr 6
NZDCHFr 11
GBPCHFr 22
GBPUSDr 9
EURGBPr 4
NZDCADr 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHFr 56
NZDCHFr 145
GBPCHFr 283
GBPUSDr 117
EURGBPr 51
NZDCADr 109
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MT4

Treading in All pair

2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
