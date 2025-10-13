- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
1 004.46 USD
Worst Trade:
-480.12 USD
Profitto lordo:
1 004.46 USD (7 185 pips)
Perdita lorda:
-1 432.09 USD (4 624 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 004.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.94%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-106.91 USD
Profitto medio:
1 004.46 USD
Perdita media:
-477.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 418.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 418.63 USD (3)
Crescita mensile:
-0.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
427.63 USD
Massimale:
1 423.95 USD (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (1 423.79 USD)
Per equità:
0.68% (686.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|521
|CADJPY
|-474
|USDJPY
|-468
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|CADJPY
|-759
|USDJPY
|-1.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 004.46 USD
Worst Trade: -480 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 004.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1 418.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.06 × 216
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.44 × 256
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|4.33 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|4.54 × 24
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
AdmiralMarkets-Live
|5.49 × 76
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
BCS5-Real
|6.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
0%
4
25%
100%
0.70
-106.91
USD
USD
1%
1:200