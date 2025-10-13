SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portofolio Darwinex Zero
Ken Duigraha Putra

Portofolio Darwinex Zero

Ken Duigraha Putra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
1 004.46 USD
Worst Trade:
-480.12 USD
Profitto lordo:
1 004.46 USD (7 185 pips)
Perdita lorda:
-1 432.09 USD (4 624 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 004.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.94%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-106.91 USD
Profitto medio:
1 004.46 USD
Perdita media:
-477.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 418.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 418.63 USD (3)
Crescita mensile:
-0.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
427.63 USD
Massimale:
1 423.95 USD (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (1 423.79 USD)
Per equità:
0.68% (686.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
CADJPY 1
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 521
CADJPY -474
USDJPY -468
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
CADJPY -759
USDJPY -1.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 004.46 USD
Worst Trade: -480 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 004.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1 418.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.06 × 216
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.44 × 256
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
4.33 × 6
VantageFXInternational-Live
4.54 × 24
Swissquote-Server
4.58 × 118
AdmiralMarkets-Live
5.49 × 76
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
BCS5-Real
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 06:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 16:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portofolio Darwinex Zero
888USD al mese
-0%
0
0
USD
100K
USD
1
0%
4
25%
100%
0.70
-106.91
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.