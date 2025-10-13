SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JP87
Jarot Priantara

JP87

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
OctaFX-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
56 (70.88%)
Loss Trade:
23 (29.11%)
Best Trade:
85.00 USD
Worst Trade:
-83.70 USD
Profitto lordo:
1 291.36 USD (1 029 000 pips)
Perdita lorda:
-676.06 USD (488 931 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (398.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
398.89 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.54%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
70 (88.61%)
Short Trade:
9 (11.39%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
7.79 USD
Profitto medio:
23.06 USD
Perdita media:
-29.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168.38 USD (3)
Crescita mensile:
67.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.37 USD
Massimale:
221.41 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.58% (221.41 USD)
Per equità:
1.72% (17.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 35
BTCUSD 16
XAGUSD 12
XRPUSD 8
NAS100 3
ETHUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 261
BTCUSD 42
XAGUSD 350
XRPUSD -93
NAS100 22
ETHUSD 29
GBPAUD 7
GBPJPY -3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 512K
XAGUSD 4.1K
XRPUSD -2.4K
NAS100 1.8K
ETHUSD 9.8K
GBPAUD 222
GBPJPY -128
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.00 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +398.89 USD
Massima perdita consecutiva: -93.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.36 × 494
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

risk 1:1.5

Pair XAUUSD, BTC, XRP, NAS100, Forex

Non ci sono recensioni
2025.10.13 06:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.13 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JP87
30USD al mese
68%
0
0
USD
1K
USD
2
0%
79
70%
100%
1.91
7.79
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.