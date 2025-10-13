- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
56 (70.88%)
Loss Trade:
23 (29.11%)
Best Trade:
85.00 USD
Worst Trade:
-83.70 USD
Profitto lordo:
1 291.36 USD (1 029 000 pips)
Perdita lorda:
-676.06 USD (488 931 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (398.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
398.89 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.54%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.78
Long Trade:
70 (88.61%)
Short Trade:
9 (11.39%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
7.79 USD
Profitto medio:
23.06 USD
Perdita media:
-29.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-93.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168.38 USD (3)
Crescita mensile:
67.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.37 USD
Massimale:
221.41 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.58% (221.41 USD)
Per equità:
1.72% (17.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|BTCUSD
|16
|XAGUSD
|12
|XRPUSD
|8
|NAS100
|3
|ETHUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|261
|BTCUSD
|42
|XAGUSD
|350
|XRPUSD
|-93
|NAS100
|22
|ETHUSD
|29
|GBPAUD
|7
|GBPJPY
|-3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|512K
|XAGUSD
|4.1K
|XRPUSD
|-2.4K
|NAS100
|1.8K
|ETHUSD
|9.8K
|GBPAUD
|222
|GBPJPY
|-128
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.00 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +398.89 USD
Massima perdita consecutiva: -93.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 498
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
OctaFX-Real2
|1.40 × 503
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
Alpari-MT5
|1.80 × 284
OctaFX-Real
|2.04 × 113
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 115
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
FBS-Real
|7.25 × 4
RoboForex-Pro
|8.36 × 494
Deriv-Server
|10.67 × 6
FXGT-Live
|14.72 × 318
risk 1:1.5
Pair XAUUSD, BTC, XRP, NAS100, Forex
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
0%
79
70%
100%
1.91
7.79
USD
USD
20%
1:500