- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.41 HKD
Worst Trade:
-4.05 HKD
Profitto lordo:
11.51 HKD (145 pips)
Perdita lorda:
-4.05 HKD (52 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.97 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
10.97 HKD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
0.93 HKD
Profitto medio:
1.64 HKD
Perdita media:
-4.05 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.05 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-4.05 HKD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.51 HKD
Massimale:
4.05 HKD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
1.50% (180.60 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|119
|AUDUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.79 × 14
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Non ci sono recensioni
