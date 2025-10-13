SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alex III
Wing Kwong Lai

Alex III

Wing Kwong Lai
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.41 HKD
Worst Trade:
-4.05 HKD
Profitto lordo:
11.51 HKD (145 pips)
Perdita lorda:
-4.05 HKD (52 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.97 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
10.97 HKD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
0.93 HKD
Profitto medio:
1.64 HKD
Perdita media:
-4.05 HKD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.05 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-4.05 HKD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.51 HKD
Massimale:
4.05 HKD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
1.50% (180.60 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
AUDUSD 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 119
AUDUSD -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.41 HKD
Worst Trade: -4 HKD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.97 HKD
Massima perdita consecutiva: -4.05 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
TMGM.TradeMax-Live8
1.79 × 14
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.13 16:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 06:53
Share of trading days is too low
2025.10.13 06:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 05:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 05:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alex III
30USD al mese
0%
0
0
USD
12K
HKD
1
100%
8
87%
100%
2.84
0.93
HKD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.