Sherif Nour Rashad Mahmoud

Foxtrading CryptoEdge

Sherif Nour Rashad Mahmoud
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
41 (95.34%)
Loss Trade:
2 (4.65%)
Best Trade:
6.37 USD
Worst Trade:
-0.03 USD
Profitto lordo:
65.13 USD (634 049 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (548 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (53.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.55 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
2169.33
Long Trade:
19 (44.19%)
Short Trade:
24 (55.81%)
Fattore di profitto:
1302.60
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 USD (1)
Crescita mensile:
35.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.03 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.28% (2.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 42
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 63
XAUUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 632K
XAUUSD 1.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
64 più
https//:www.foxtrading-fx.com/
Non ci sono recensioni
2025.10.13 04:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.