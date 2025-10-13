SegnaliSezioni
Hao Chen

Duck forex

Hao Chen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
182.06 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 333.44 USD (31 538 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
33 (1 333.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 333.44 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (30.30%)
Short Trade:
23 (69.70%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
40.41 USD
Profitto medio:
40.41 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
13.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.32% (262.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 5
AUDCAD 5
USDJPY 4
GBPJPY 3
AUDCHF 3
USDCHF 3
EURAUD 2
EURCAD 2
EURJPY 2
CADJPY 2
GBPCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 424
AUDCAD 320
USDJPY 139
GBPJPY 90
AUDCHF 60
USDCHF 75
EURAUD 24
EURCAD 44
EURJPY 63
CADJPY 69
GBPCHF 7
NZDJPY 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 8.6K
AUDCAD 4.5K
USDJPY 3.9K
GBPJPY 2.3K
AUDCHF 1.4K
USDCHF 698
EURAUD 1.8K
EURCAD 1.5K
EURJPY 2.4K
CADJPY 2.6K
GBPCHF 276
NZDJPY 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +182.06 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 333.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

货币兑
Non ci sono recensioni
2025.10.13 04:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.