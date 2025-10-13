SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TRC88Trading Pu Prime
Antonio Rendon Campos

TRC88Trading Pu Prime

Antonio Rendon Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 53%
PUPrime-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
48 (68.57%)
Loss Trade:
22 (31.43%)
Best Trade:
24.78 EUR
Worst Trade:
-3.41 EUR
Profitto lordo:
92.10 EUR (455 345 pips)
Perdita lorda:
-20.63 EUR (219 672 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (91.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
91.75 EUR (43)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.87%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
67 (95.71%)
Short Trade:
3 (4.29%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
1.02 EUR
Profitto medio:
1.92 EUR
Perdita media:
-0.94 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-6.71 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.71 EUR (7)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
20.31 EUR (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.92% (20.31 EUR)
Per equità:
0.88% (1.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40.s 36
DJ30.s 17
NAS100.s 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40.s 80
DJ30.s -2
NAS100.s 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40.s 191K
DJ30.s -7K
NAS100.s 51K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.78 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +91.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.71 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 01:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TRC88Trading Pu Prime
39USD al mese
53%
0
0
USD
134
EUR
1
0%
70
68%
99%
4.46
1.02
EUR
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.