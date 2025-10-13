- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
37.12 USD (706 pips)
Perdita lorda:
-5.35 USD
Vincite massime consecutive:
14 (37.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.12 USD (14)
Indice di Sharpe:
5.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.67%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
30.26
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
6.94
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
1.05 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (1.00 USD)
Per equità:
3.77% (113.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|GBPNZD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|6
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|158
|GBPNZD
|107
|NZDUSD
|96
|GBPJPY
|105
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|50
|GBPCAD
|34
|NZDJPY
|52
|GBPAUD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +37.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.30 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 16
|
FusionMarkets-Live
|0.64 × 69
|
ICMarketsSC-MT5
|0.71 × 490
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|1.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 10
|
FPMarketsLLC-Live
|1.17 × 224
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 112
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5345
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.04 × 50
|
XMTrading-MT5 3
|2.25 × 8
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.40 × 5
|
OctaFX-Real2
|2.58 × 571
|
GOMarketsMU-Live
|2.64 × 22
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.68 × 81
Non ci sono recensioni
