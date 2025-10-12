- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
432
Profit Trade:
324 (75.00%)
Loss Trade:
108 (25.00%)
Best Trade:
77.16 USD
Worst Trade:
-86.73 USD
Profitto lordo:
1 078.42 USD (50 242 pips)
Perdita lorda:
-1 084.45 USD (72 146 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (228.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
367.89 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.41%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
233 (53.94%)
Short Trade:
199 (46.06%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-10.04 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-428.37 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.56 USD
Massimale:
428.37 USD (245.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (204.44 USD)
Per equità:
1.49% (1.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|164
|XAUUSD
|140
|EURUSD
|88
|AUDJPY
|22
|EURAUD
|12
|GBPNZD
|3
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|147
|XAUUSD
|-37
|EURUSD
|18
|AUDJPY
|-115
|EURAUD
|-27
|GBPNZD
|3
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|781
|XAUUSD
|-13K
|EURUSD
|47
|AUDJPY
|-7.2K
|EURAUD
|-3.7K
|GBPNZD
|449
|GBPUSD
|145
|USDJPY
|46
|GBPJPY
|204
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.16 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +228.66 USD
Massima perdita consecutiva: -78.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 70
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.06 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.32 × 44
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
|
FBS-Real-12
|0.41 × 34
Non ci sono recensioni
