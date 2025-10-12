SegnaliSezioni
Bambang Harjun Saputra

Draftpips

Bambang Harjun Saputra
0 recensioni
Affidabilità
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -100%
FBS-Real-8
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
432
Profit Trade:
324 (75.00%)
Loss Trade:
108 (25.00%)
Best Trade:
77.16 USD
Worst Trade:
-86.73 USD
Profitto lordo:
1 078.42 USD (50 242 pips)
Perdita lorda:
-1 084.45 USD (72 146 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (228.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
367.89 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
91.41%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
233 (53.94%)
Short Trade:
199 (46.06%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-10.04 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-78.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-428.37 USD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
263.56 USD
Massimale:
428.37 USD (245.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (204.44 USD)
Per equità:
1.49% (1.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 164
XAUUSD 140
EURUSD 88
AUDJPY 22
EURAUD 12
GBPNZD 3
GBPUSD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 147
XAUUSD -37
EURUSD 18
AUDJPY -115
EURAUD -27
GBPNZD 3
GBPUSD 1
USDJPY 0
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 781
XAUUSD -13K
EURUSD 47
AUDJPY -7.2K
EURAUD -3.7K
GBPNZD 449
GBPUSD 145
USDJPY 46
GBPJPY 204
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.16 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +228.66 USD
Massima perdita consecutiva: -78.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 70
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.06 × 154
ILQAu-A1 Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
FBS-Real-9
0.32 × 44
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
FBS-Real-12
0.41 × 34
160 più
account monitoring
Non ci sono recensioni
2025.10.13 01:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.13 00:33
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 3.44% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
80% of trades performed within 18 days. This comprises 1.88% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
