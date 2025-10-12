- Crescita
Trade:
1 199
Profit Trade:
962 (80.23%)
Loss Trade:
237 (19.77%)
Best Trade:
144.63 EUR
Worst Trade:
-124.04 EUR
Profitto lordo:
5 088.66 EUR (912 278 pips)
Perdita lorda:
-4 046.45 EUR (582 816 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (142.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
263.19 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.95%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
650 (54.21%)
Short Trade:
549 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.87 EUR
Profitto medio:
5.29 EUR
Perdita media:
-17.07 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-418.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-418.32 EUR (8)
Crescita mensile:
61.65%
Previsione annuale:
748.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.92 EUR
Massimale:
652.92 EUR (62.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.53% (454.04 EUR)
Per equità:
1.33% (30.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1152
|BTCUSD
|47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-177
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|789
|BTCUSD
|330K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.63 EUR
Worst Trade: -124 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -418.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 16
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|2.63 × 100
|
RoboForex-Pro
|12.25 × 28
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
72
96%
1 199
80%
59%
1.25
0.87
EUR
EUR
86%
1:500