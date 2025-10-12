SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUVIA TRADING Ai
Mohamed Ratbi

XAUVIA TRADING Ai

Mohamed Ratbi
0 recensioni
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -19%
VantageInternational-Live 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 199
Profit Trade:
962 (80.23%)
Loss Trade:
237 (19.77%)
Best Trade:
144.63 EUR
Worst Trade:
-124.04 EUR
Profitto lordo:
5 088.66 EUR (912 278 pips)
Perdita lorda:
-4 046.45 EUR (582 816 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (142.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
263.19 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.95%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
650 (54.21%)
Short Trade:
549 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.87 EUR
Profitto medio:
5.29 EUR
Perdita media:
-17.07 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-418.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-418.32 EUR (8)
Crescita mensile:
61.65%
Previsione annuale:
748.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.92 EUR
Massimale:
652.92 EUR (62.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.53% (454.04 EUR)
Per equità:
1.33% (30.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1152
BTCUSD 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -177
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 789
BTCUSD 330K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.63 EUR
Worst Trade: -124 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -418.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 14.77% of days out of the 501 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUVIA TRADING Ai
30USD al mese
-19%
0
0
USD
2.3K
EUR
72
96%
1 199
80%
59%
1.25
0.87
EUR
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.