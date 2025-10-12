- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
553
Profit Trade:
387 (69.98%)
Loss Trade:
166 (30.02%)
Best Trade:
151.06 USD
Worst Trade:
-214.40 USD
Profitto lordo:
968.14 USD (40 124 pips)
Perdita lorda:
-675.73 USD (27 753 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (3.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
13.48%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
543 (98.19%)
Short Trade:
10 (1.81%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-4.07 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-46.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.40 USD (1)
Crescita mensile:
36.28%
Previsione annuale:
440.20%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
272.13 USD
Massimale:
284.52 USD (28.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.10% (284.52 USD)
Per equità:
0.05% (0.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|504
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|-41
|XAUUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|-3.2K
|XAUUSD
|14K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.06 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.12 USD
Massima perdita consecutiva: -46.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.31 × 118
|
CFHMarkets-Live1
|0.36 × 59
|
AxiTrader-US06-Live
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 77
|
OrtegaCapital-Server
|0.53 × 219
|
Pepperstone-Edge07
|0.54 × 26
|
AxiTrader-US07-Live
|0.56 × 75
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.57 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.58 × 84
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
MYFX-US01-Live
|0.61 × 79
|
ATCBrokers-Live 1
|0.63 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.64 × 55
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Monex-Server2
|0.66 × 47
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
55%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
21
95%
553
69%
13%
1.43
0.53
USD
USD
28%
1:200