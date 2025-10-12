SegnaliSezioni
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphamarathon

Abdulkadir Yusuf Ali
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
553
Profit Trade:
387 (69.98%)
Loss Trade:
166 (30.02%)
Best Trade:
151.06 USD
Worst Trade:
-214.40 USD
Profitto lordo:
968.14 USD (40 124 pips)
Perdita lorda:
-675.73 USD (27 753 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (3.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
13.48%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
543 (98.19%)
Short Trade:
10 (1.81%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-4.07 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-46.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.40 USD (1)
Crescita mensile:
36.28%
Previsione annuale:
440.20%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
272.13 USD
Massimale:
284.52 USD (28.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.10% (284.52 USD)
Per equità:
0.05% (0.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 504
GBPUSD 26
XAUUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 14
GBPUSD -41
XAUUSD 319
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
GBPUSD -3.2K
XAUUSD 14K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.06 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.12 USD
Massima perdita consecutiva: -46.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.31 × 118
CFHMarkets-Live1
0.36 × 59
AxiTrader-US06-Live
0.40 × 5
ICMarkets-Live06
0.44 × 77
OrtegaCapital-Server
0.53 × 219
Pepperstone-Edge07
0.54 × 26
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 75
FXOpen-ECN Live Server
0.57 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 84
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
MYFX-US01-Live
0.61 × 79
ATCBrokers-Live 1
0.63 × 8
TickmillUK-Live03
0.64 × 55
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Monex-Server2
0.66 × 47
181 più
Non ci sono recensioni
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.07% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
