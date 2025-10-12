SegnaliSezioni
Joseph Safali

VIP

Joseph Safali
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 1%
JustMarkets-Live
1:15
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
5.67 GBP
Worst Trade:
-5.09 GBP
Profitto lordo:
58.95 GBP (3 973 pips)
Perdita lorda:
-27.21 GBP (2 367 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (21.34 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
21.34 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
17.06%
Massimo carico di deposito:
101.73%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.76 GBP
Profitto medio:
5.36 GBP
Perdita media:
-3.89 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-10.17 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-10.17 GBP (2)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.56 GBP
Massimale:
10.17 GBP (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.40% (10.46 GBP)
Per equità:
2.86% (74.24 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.ecn 11
EURAUD.ecn 4
AUDCAD.ecn 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.ecn 74
EURAUD.ecn -27
AUDCAD.ecn -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.ecn 4K
EURAUD.ecn -2.1K
AUDCAD.ecn -275
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.67 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.34 GBP
Massima perdita consecutiva: -10.17 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Maximum risk is 4.0%

Recommended Leverage is 50:1.

Leverage should not be altered in all situations. 

Losses are inevitable in trading. 

On a losing day, we have to accept the losses. 

Not every day is a trading day.

Note: subscribers are responsible for their capital. 

+256774237457 for whatsapp. 


Non ci sono recensioni
2025.10.21 06:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 05:28
Share of trading days is too low
2025.10.21 05:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 16:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 21:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 21:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
