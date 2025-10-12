- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
5.67 GBP
Worst Trade:
-5.09 GBP
Profitto lordo:
58.95 GBP (3 973 pips)
Perdita lorda:
-27.21 GBP (2 367 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (21.34 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
21.34 GBP (4)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
17.06%
Massimo carico di deposito:
101.73%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.76 GBP
Profitto medio:
5.36 GBP
Perdita media:
-3.89 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-10.17 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-10.17 GBP (2)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.56 GBP
Massimale:
10.17 GBP (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.40% (10.46 GBP)
Per equità:
2.86% (74.24 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY.ecn
|11
|EURAUD.ecn
|4
|AUDCAD.ecn
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY.ecn
|74
|EURAUD.ecn
|-27
|AUDCAD.ecn
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY.ecn
|4K
|EURAUD.ecn
|-2.1K
|AUDCAD.ecn
|-275
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.67 GBP
Worst Trade: -5 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.34 GBP
Massima perdita consecutiva: -10.17 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Maximum risk is 4.0%
Recommended Leverage is 50:1.
Leverage should not be altered in all situations.
Losses are inevitable in trading.
On a losing day, we have to accept the losses.
Not every day is a trading day.
Note: subscribers are responsible for their capital.
