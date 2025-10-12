- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
38 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.62 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
476.38 GBP (61 563 pips)
Perdita lorda:
-0.86 GBP
Vincite massime consecutive:
38 (476.38 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
476.38 GBP (38)
Indice di Sharpe:
1.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3962.67
Long Trade:
38 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
553.93
Profitto previsto:
12.54 GBP
Profitto medio:
12.54 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 GBP
Massimale:
0.12 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.60% (62.36 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|613
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|62K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Precision trading built for FTMO. Focused on gold with disciplined risk and elite consistency.
