Emmanuel Bruno Jean Ishimwe

QMK Signals

Emmanuel Bruno Jean Ishimwe
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 28
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
33 (64.70%)
Loss Trade:
18 (35.29%)
Best Trade:
54.16 USD
Worst Trade:
-18.67 USD
Profitto lordo:
404.75 USD (29 566 pips)
Perdita lorda:
-144.96 USD (10 925 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (37.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.79 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
32 (62.75%)
Short Trade:
19 (37.25%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
12.27 USD
Perdita media:
-8.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.41 USD (4)
Crescita mensile:
-37.58%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.93 USD
Massimale:
46.41 USD (19.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 20
EURUSD# 18
USDCAD# 7
USDCHF# 4
AUDUSD# 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 148
EURUSD# 85
USDCAD# 7
USDCHF# 20
AUDUSD# 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 15K
EURUSD# 2.9K
USDCAD# 930
USDCHF# 83
AUDUSD# 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.16 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.25 USD
Massima perdita consecutiva: -46.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Daily trading Consistent performance and disciplined strategy for investors 📉📈
2025.10.12 17:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7.49% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 17:11
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3.96% of days out of the 227 days of the signal's entire lifetime.
