- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
33 (64.70%)
Loss Trade:
18 (35.29%)
Best Trade:
54.16 USD
Worst Trade:
-18.67 USD
Profitto lordo:
404.75 USD (29 566 pips)
Perdita lorda:
-144.96 USD (10 925 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (37.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.79 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
32 (62.75%)
Short Trade:
19 (37.25%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
12.27 USD
Perdita media:
-8.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.41 USD (4)
Crescita mensile:
-37.58%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.93 USD
Massimale:
46.41 USD (19.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|20
|EURUSD#
|18
|USDCAD#
|7
|USDCHF#
|4
|AUDUSD#
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|148
|EURUSD#
|85
|USDCAD#
|7
|USDCHF#
|20
|AUDUSD#
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|15K
|EURUSD#
|2.9K
|USDCAD#
|930
|USDCHF#
|83
|AUDUSD#
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.16 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.25 USD
Massima perdita consecutiva: -46.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Daily trading Consistent performance and disciplined strategy for investors 📉📈
Non ci sono recensioni