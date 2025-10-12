- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
0.67 USD
Worst Trade:
-5.18 USD
Profitto lordo:
1.62 USD (1 373 pips)
Perdita lorda:
-5.18 USD (2 588 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-0.89 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-5.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.18 USD (1)
Crescita mensile:
-6.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.51 USD
Massimale:
5.18 USD (9.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|USTECm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1
|USTECm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|1.1K
|USTECm
|-2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.67 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.95 USD
Massima perdita consecutiva: -5.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
