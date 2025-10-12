- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
55 (68.75%)
Loss Trade:
25 (31.25%)
Best Trade:
183.00 USD
Worst Trade:
-75.22 USD
Profitto lordo:
925.25 USD (620 750 pips)
Perdita lorda:
-261.87 USD (602 585 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (293.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
306.04 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
77.78%
Massimo carico di deposito:
108.17%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
32 (40.00%)
Short Trade:
48 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
8.29 USD
Profitto medio:
16.82 USD
Perdita media:
-10.47 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-115.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.48 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
226.68 USD (10.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.35% (226.68 USD)
Per equità:
42.65% (679.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|ETHUSD
|21
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|682
|ETHUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|48K
|ETHUSD
|-30K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +183.00 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +293.50 USD
Massima perdita consecutiva: -115.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
Non ci sono recensioni
Small Trading just to test my creative stratigy :)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
80
68%
78%
3.53
8.29
USD
USD
43%
1:500