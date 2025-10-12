SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BBMA Miqbal20
Muhammad Iqbal

BBMA Miqbal20

Muhammad Iqbal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
JustMarkets-Live6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
2.92 USD
Worst Trade:
-2.41 USD
Profitto lordo:
9.57 USD (7 240 pips)
Perdita lorda:
-3.68 USD (368 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.95 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
38.08%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-1.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.41 USD (1)
Crescita mensile:
53.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.27 USD
Massimale:
2.41 USD (14.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.45% (2.41 USD)
Per equità:
22.20% (2.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.m 5
USDJPY.m 3
AUDUSD.m 2
ETHUSD.m 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.m -2
USDJPY.m 5
AUDUSD.m 3
ETHUSD.m 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.m -194
USDJPY.m 694
AUDUSD.m 258
ETHUSD.m 6.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.95 USD
Massima perdita consecutiva: -2.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.17 06:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 06:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 00:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 13:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 11:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 11:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 10:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 10:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 10:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 10:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
