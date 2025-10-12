SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA RTP PRO Signal
Aris Al Ansori

EA RTP PRO Signal

Aris Al Ansori
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-40.77 USD
Profitto lordo:
33.84 USD (152 498 pips)
Perdita lorda:
-207.05 USD (424 848 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.65 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
81 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
10 (28.57%)
Short Trade:
25 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-4.95 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-44.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.29 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.86 USD
Massimale:
193.86 USD (23.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -151
BTCUSD -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -49K
BTCUSD -224K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.65 USD
Massima perdita consecutiva: -44.30 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.12 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 81 days
