- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-40.77 USD
Profitto lordo:
33.84 USD (152 498 pips)
Perdita lorda:
-207.05 USD (424 848 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.65 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
81 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
10 (28.57%)
Short Trade:
25 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-4.95 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-13.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-44.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.29 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.86 USD
Massimale:
193.86 USD (23.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-151
|BTCUSD
|-22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-49K
|BTCUSD
|-224K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.65 USD
Massima perdita consecutiva: -44.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Non ci sono recensioni