Auric Signal Pro — structure-led, flow-confirmed signals
Smart Money Concepts, rule-based: Liquidity sweep → CHoCH/BOS → POI (OB/FVG) pullback.
Top-down bias: H1/M15 context, execution: M5/M1.
Neutral (long & short). Clear Entry/SL/TP, targets R:R 1:2.5–1:4, move SL→BE after TP1, partial exits supported.
Markets: XAUUSD (Gold) and BTCUSD (also usable on majors/indices/metals with ATR/SL tweaks).
No martingale/grid; focus on confluence and disciplined risk.
Risk disclaimer: trading involves risk; no profit guarantees.