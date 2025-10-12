SegnaliSezioni
Kin Hing Szeto

Golden Striker

Kin Hing Szeto
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
1 053 (72.27%)
Loss Trade:
404 (27.73%)
Best Trade:
15.13 USD
Worst Trade:
-89.60 USD
Profitto lordo:
1 120.35 USD (566 612 pips)
Perdita lorda:
-1 056.56 USD (109 307 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (56.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.80 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1079
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
1 226 (84.15%)
Short Trade:
231 (15.85%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-159.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.20 USD (31)
Crescita mensile:
-16.54%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.82 USD
Massimale:
301.58 USD (92.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.81% (194.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1312
NAS100 88
US30 39
JPN225 8
US2000 4
US500 2
HK50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 49
NAS100 14
US30 20
JPN225 1
US2000 0
US500 -14
HK50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
NAS100 21K
US30 22K
JPN225 1.7K
US2000 38
US500 -659
HK50 909
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.13 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +56.15 USD
Massima perdita consecutiva: -159.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.57 × 4561
VantageInternational-Live 4
3.00 × 3
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
Exness-MT5Real39
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
Exness-MT5Real12
5.91 × 54
Exness-MT5Real33
6.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.09 × 1211
ForexTimeFXTM-Live01
6.10 × 164
RazeGlobalMarkets-Server
6.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
6.46 × 48
Exness-MT5Real26
6.98 × 143
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
7.29 × 342
Exness-MT5Real31
7.35 × 188
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TDMarkets-Primary
8.00 × 1
Multi-strategy mix!
Non ci sono recensioni
2025.10.12 04:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.12 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 04:31
A large drawdown may occur on the account again
