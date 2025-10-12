- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
1 053 (72.27%)
Loss Trade:
404 (27.73%)
Best Trade:
15.13 USD
Worst Trade:
-89.60 USD
Profitto lordo:
1 120.35 USD (566 612 pips)
Perdita lorda:
-1 056.56 USD (109 307 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (56.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.80 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1079
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
1 226 (84.15%)
Short Trade:
231 (15.85%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-159.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-231.20 USD (31)
Crescita mensile:
-16.54%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.82 USD
Massimale:
301.58 USD (92.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.81% (194.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1312
|NAS100
|88
|US30
|39
|JPN225
|8
|US2000
|4
|US500
|2
|HK50
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|49
|NAS100
|14
|US30
|20
|JPN225
|1
|US2000
|0
|US500
|-14
|HK50
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|NAS100
|21K
|US30
|22K
|JPN225
|1.7K
|US2000
|38
|US500
|-659
|HK50
|909
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.13 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +56.15 USD
Massima perdita consecutiva: -159.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
FusionMarkets-Live
|2.57 × 4561
|
VantageInternational-Live 4
|3.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Exness-MT5Real12
|5.91 × 54
|
Exness-MT5Real33
|6.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.09 × 1211
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.10 × 164
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.46 × 48
|
Exness-MT5Real26
|6.98 × 143
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.29 × 342
|
Exness-MT5Real31
|7.35 × 188
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TDMarkets-Primary
|8.00 × 1
