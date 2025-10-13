SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nguyen Nhat Quang
Nhat Quang Nguyen

Nguyen Nhat Quang

Nhat Quang Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 28%
Exness-MT5Real8
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
54 (46.55%)
Loss Trade:
62 (53.45%)
Best Trade:
31.38 USD
Worst Trade:
-10.08 USD
Profitto lordo:
342.49 USD (815 296 pips)
Perdita lorda:
-271.47 USD (542 925 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.12 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
77 (66.38%)
Short Trade:
39 (33.62%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
6.34 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.23 USD (8)
Crescita mensile:
-4.00%
Previsione annuale:
-48.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.97 USD
Massimale:
64.41 USD (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.44% (63.55 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 53
BTCUSD 32
XAUUSD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 116
BTCUSD -9
XAUUSD -36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 84K
BTCUSD 205K
XAUUSD -16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.38 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +37.96 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.18 × 4298
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.13 07:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 03:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.12 00:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 00:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 00:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati