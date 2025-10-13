- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
54 (46.55%)
Loss Trade:
62 (53.45%)
Best Trade:
31.38 USD
Worst Trade:
-10.08 USD
Profitto lordo:
342.49 USD (815 296 pips)
Perdita lorda:
-271.47 USD (542 925 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.12 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
77 (66.38%)
Short Trade:
39 (33.62%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
6.34 USD
Perdita media:
-4.38 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.23 USD (8)
Crescita mensile:
-4.00%
Previsione annuale:
-48.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.97 USD
Massimale:
64.41 USD (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.44% (63.55 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|53
|BTCUSD
|32
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|116
|BTCUSD
|-9
|XAUUSD
|-36
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|84K
|BTCUSD
|205K
|XAUUSD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.38 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +37.96 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.18 × 4298
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni