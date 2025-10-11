- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
63 (48.46%)
Loss Trade:
67 (51.54%)
Best Trade:
16.27 USD
Worst Trade:
-53.00 USD
Profitto lordo:
228.90 USD (208 923 pips)
Perdita lorda:
-499.69 USD (156 189 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (35.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
107 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
63 (48.46%)
Short Trade:
67 (51.54%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-2.08 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.19 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
270.79 USD
Massimale:
320.21 USD (214.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|101
|BTCUSD.ORB
|15
|CLUFEB.ORB
|12
|GBPUSD.ORB
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ORB
|-233
|BTCUSD.ORB
|-3
|CLUFEB.ORB
|-17
|GBPUSD.ORB
|-18
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ORB
|-1.8K
|BTCUSD.ORB
|56K
|CLUFEB.ORB
|-134
|GBPUSD.ORB
|-1.7K
Best Trade: +16.27 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +35.38 USD
Massima perdita consecutiva: -14.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
