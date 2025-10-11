SegnaliSezioni
Muhammad Fiqih Ferdian

MUHAMMAD FIQIH FERDIAN 3

Muhammad Fiqih Ferdian
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
63 (48.46%)
Loss Trade:
67 (51.54%)
Best Trade:
16.27 USD
Worst Trade:
-53.00 USD
Profitto lordo:
228.90 USD (208 923 pips)
Perdita lorda:
-499.69 USD (156 189 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (35.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
107 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
63 (48.46%)
Short Trade:
67 (51.54%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-2.08 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-7.46 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-14.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.19 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
270.79 USD
Massimale:
320.21 USD (214.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ORB 101
BTCUSD.ORB 15
CLUFEB.ORB 12
GBPUSD.ORB 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ORB -233
BTCUSD.ORB -3
CLUFEB.ORB -17
GBPUSD.ORB -18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ORB -1.8K
BTCUSD.ORB 56K
CLUFEB.ORB -134
GBPUSD.ORB -1.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.27 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +35.38 USD
Massima perdita consecutiva: -14.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 107 days
