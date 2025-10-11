- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
31 (68.88%)
Loss Trade:
14 (31.11%)
Best Trade:
58.06 EUR
Worst Trade:
-22.26 EUR
Profitto lordo:
619.62 EUR (108 801 pips)
Perdita lorda:
-164.04 EUR (332 153 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (195.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
242.02 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
20 (44.44%)
Short Trade:
25 (55.56%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
10.12 EUR
Profitto medio:
19.99 EUR
Perdita media:
-11.72 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-148.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.12 EUR (10)
Crescita mensile:
19.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
148.12 EUR (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|11
|NAS100
|11
|GER40
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|445
|BTCUSD
|-155
|NAS100
|221
|GER40
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-284K
|NAS100
|48K
|GER40
|1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.06 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +195.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
