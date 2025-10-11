SegnaliSezioni
Roman Bartoshiv

Cliente 1

Roman Bartoshiv
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
31 (68.88%)
Loss Trade:
14 (31.11%)
Best Trade:
58.06 EUR
Worst Trade:
-22.26 EUR
Profitto lordo:
619.62 EUR (108 801 pips)
Perdita lorda:
-164.04 EUR (332 153 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (195.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
242.02 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
20 (44.44%)
Short Trade:
25 (55.56%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
10.12 EUR
Profitto medio:
19.99 EUR
Perdita media:
-11.72 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-148.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.12 EUR (10)
Crescita mensile:
19.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
148.12 EUR (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
BTCUSD 11
NAS100 11
GER40 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 445
BTCUSD -155
NAS100 221
GER40 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD -284K
NAS100 48K
GER40 1.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.06 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +195.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.11 23:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
