Trade:
37
Profit Trade:
27 (72.97%)
Loss Trade:
10 (27.03%)
Best Trade:
112.89 USD
Worst Trade:
-90.40 USD
Profitto lordo:
749.97 USD (17 271 pips)
Perdita lorda:
-376.35 USD (14 975 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
249.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
22.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.13
Long Trade:
18 (48.65%)
Short Trade:
19 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
10.10 USD
Profitto medio:
27.78 USD
Perdita media:
-37.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-41.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.40 USD (1)
Crescita mensile:
101.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.62 USD
Massimale:
90.40 USD (53.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
27.21% (257.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.Z
|8
|GBPNZD.Z
|8
|GBPJPY.Z
|5
|GBPUSD.Z
|3
|USDZAR.Z
|3
|USDJPY.Z
|3
|AUDUSD.Z
|2
|USDCHF.Z
|2
|USDCAD.Z
|1
|NZDUSD.Z
|1
|AUDNZD.Z
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.Z
|-112
|GBPNZD.Z
|236
|GBPJPY.Z
|164
|GBPUSD.Z
|38
|USDZAR.Z
|-39
|USDJPY.Z
|23
|AUDUSD.Z
|26
|USDCHF.Z
|87
|USDCAD.Z
|-7
|NZDUSD.Z
|-63
|AUDNZD.Z
|20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.Z
|-1.6K
|GBPNZD.Z
|2.4K
|GBPJPY.Z
|1.8K
|GBPUSD.Z
|-300
|USDZAR.Z
|-57
|USDJPY.Z
|823
|AUDUSD.Z
|262
|USDCHF.Z
|352
|USDCAD.Z
|-1K
|NZDUSD.Z
|-630
|AUDNZD.Z
|344
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.89 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.52 USD
Massima perdita consecutiva: -41.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
The MACD, Stochastic RSI, and ATR combined trading strategy is a powerful approach often called a "triple threat" method that uses these complementary indicators to generate high-probability trading signals with controlled risk.
This strategy requires patience and discipline to only take trades when all indicator conditions align. It is known for consistent profitability with minimal risk if rules are followed strictly �
