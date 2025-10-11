SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PangarefxGold
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

PangarefxGold

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
92.35 EUR
Worst Trade:
-107.26 EUR
Profitto lordo:
368.13 EUR (85 947 pips)
Perdita lorda:
-426.14 EUR (98 150 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (268.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
268.83 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
6.20%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-5.27 EUR
Profitto medio:
52.59 EUR
Perdita media:
-106.54 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-318.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-318.27 EUR (3)
Crescita mensile:
-3.20%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
220.01 EUR
Massimale:
318.97 EUR (28.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.29% (318.79 EUR)
Per equità:
7.81% (86.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -66
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.35 EUR
Worst Trade: -107 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +268.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -318.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 7
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2025.10.14 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 01:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 00:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.12 23:33
Share of trading days is too low
2025.10.12 23:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 19:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 19:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 19:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 19:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
