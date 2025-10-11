- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
92.35 EUR
Worst Trade:
-107.26 EUR
Profitto lordo:
368.13 EUR (85 947 pips)
Perdita lorda:
-426.14 EUR (98 150 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (268.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
268.83 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
6.20%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-5.27 EUR
Profitto medio:
52.59 EUR
Perdita media:
-106.54 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-318.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-318.27 EUR (3)
Crescita mensile:
-3.20%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
220.01 EUR
Massimale:
318.97 EUR (28.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.29% (318.79 EUR)
Per equità:
7.81% (86.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-66
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.35 EUR
Worst Trade: -107 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +268.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -318.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
91%
11
63%
98%
0.86
-5.27
EUR
EUR
19%
1:300