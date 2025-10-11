- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
63.52 CHF
Worst Trade:
-6.01 CHF
Profitto lordo:
190.93 CHF (854 pips)
Perdita lorda:
-6.04 CHF (30 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (127.81 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
127.81 CHF (3)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
30.76
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
31.61
Profitto previsto:
23.11 CHF
Profitto medio:
31.82 CHF
Perdita media:
-3.02 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-6.01 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-6.01 CHF (1)
Crescita mensile:
8.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
6.01 CHF (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|840
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.52 CHF
Worst Trade: -6 CHF
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +127.81 CHF
Massima perdita consecutiva: -6.01 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
