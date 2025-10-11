SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Reliable FX Trades
Chong Wai How

Reliable FX Trades

Chong Wai How
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
63.52 CHF
Worst Trade:
-6.01 CHF
Profitto lordo:
190.93 CHF (854 pips)
Perdita lorda:
-6.04 CHF (30 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (127.81 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
127.81 CHF (3)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
30.76
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
31.61
Profitto previsto:
23.11 CHF
Profitto medio:
31.82 CHF
Perdita media:
-3.02 CHF
Massime perdite consecutive:
1 (-6.01 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-6.01 CHF (1)
Crescita mensile:
8.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
6.01 CHF (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 840
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.52 CHF
Worst Trade: -6 CHF
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +127.81 CHF
Massima perdita consecutiva: -6.01 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
ICMarketsSC-Live31
3.05 × 22
10 più
Non ci sono recensioni
2025.10.11 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 16:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
