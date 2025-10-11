- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
8.09 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
23.25 USD (44 252 pips)
Perdita lorda:
-9.34 USD (920 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (12.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.92 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
27.44%
Massimo carico di deposito:
7.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.34 USD (2)
Crescita mensile:
13.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.34 USD (8.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.27% (9.34 USD)
Per equità:
4.83% (5.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|US500
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|US500
|3
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|882
|US500
|13K
|BTCUSD
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.09 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +12.92 USD
Massima perdita consecutiva: -9.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Welcome to my "Calm 150 Pips" Signal
Yearly target (100-200)% growth
Do not invest below $5000
Key Point:
- Low drawdown, Below 10%
- Fully automated & Scalping
- Focused on steady & sustainable growth
- Capital Protection First
💬 Feel free to message me on
WhatsApp Personal: +8801632299796
Thanks
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
1
0%
11
81%
27%
2.48
1.26
USD
USD
8%
1:500