SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stacked Algo Prop FT
Gui Gen Freddy Tay

Stacked Algo Prop FT

Gui Gen Freddy Tay
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
313.49 USD
Worst Trade:
-71.59 USD
Profitto lordo:
563.13 USD (17 982 pips)
Perdita lorda:
-78.31 USD (5 152 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (204.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
313.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.77
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
7.19
Profitto previsto:
53.87 USD
Profitto medio:
80.45 USD
Perdita media:
-39.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-71.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.59 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
71.59 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.cash 5
EURUSD 1
US500.cash 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.cash 109
EURUSD 23
US500.cash 313
GBPUSD -2
AUDUSD 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.cash 8K
EURUSD 131
US500.cash 4.6K
GBPUSD -2
AUDUSD 119
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +313.49 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +204.21 USD
Massima perdita consecutiva: -71.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati