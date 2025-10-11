- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
313.49 USD
Worst Trade:
-71.59 USD
Profitto lordo:
563.13 USD (17 982 pips)
Perdita lorda:
-78.31 USD (5 152 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (204.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
313.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.77
Long Trade:
1 (11.11%)
Short Trade:
8 (88.89%)
Fattore di profitto:
7.19
Profitto previsto:
53.87 USD
Profitto medio:
80.45 USD
Perdita media:
-39.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-71.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.59 USD (1)
Crescita mensile:
0.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
71.59 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100.cash
|5
|EURUSD
|1
|US500.cash
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100.cash
|109
|EURUSD
|23
|US500.cash
|313
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|44
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100.cash
|8K
|EURUSD
|131
|US500.cash
|4.6K
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|119
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.02 × 60
