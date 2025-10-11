SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Vini MT5 V2
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini MT5 V2

Vinicius Pereira De Oliveira
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
7.41 USD
Worst Trade:
-1.57 USD
Profitto lordo:
19.93 USD (2 655 pips)
Perdita lorda:
-2.33 USD (151 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (15.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.74%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.93
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
8.55
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.57 USD (1)
Crescita mensile:
0.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.71 USD
Massimale:
1.61 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US500Cash 3
.US30Cash 1
TSLA 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US500Cash 16
.US30Cash 4
TSLA -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US500Cash 658
.US30Cash 2K
TSLA -151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.41 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
5.87 × 15
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Vini MT5 EA - Version 2.xxx.
Non ci sono recensioni
2025.10.11 15:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati