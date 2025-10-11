SegnaliSezioni
Vinicius Pereira De Oliveira

Vini MT4 V2

Vinicius Pereira De Oliveira
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
7.35 USD
Worst Trade:
-3.79 USD
Profitto lordo:
16.95 USD (2 300 pips)
Perdita lorda:
-3.79 USD (1 896 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.47
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.47
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.79 USD (1)
Crescita mensile:
0.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
3.79 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US500Cash 3
.US30Cash 1
.USTECHCash 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US500Cash 14
.US30Cash 3
.USTECHCash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US500Cash 583
.US30Cash 1.7K
.USTECHCash -1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.35 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Vini MT4 EA - Version 2.xxx.
Non ci sono recensioni
2025.10.11 15:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.86% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 15:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.11 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
