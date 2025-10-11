- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
7.35 USD
Worst Trade:
-3.79 USD
Profitto lordo:
16.95 USD (2 300 pips)
Perdita lorda:
-3.79 USD (1 896 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.47
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.47
Profitto previsto:
2.63 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.79 USD (1)
Crescita mensile:
0.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
3.79 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|3
|.US30Cash
|1
|.USTECHCash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US500Cash
|14
|.US30Cash
|3
|.USTECHCash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US500Cash
|583
|.US30Cash
|1.7K
|.USTECHCash
|-1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.35 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.53 USD
Massima perdita consecutiva: -3.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
