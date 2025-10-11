- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
20 (80.00%)
Loss Trade:
5 (20.00%)
Best Trade:
7.42 USD
Worst Trade:
-20.13 USD
Profitto lordo:
39.67 USD (39 664 pips)
Perdita lorda:
-40.22 USD (40 225 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.90 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.87 USD (3)
Crescita mensile:
-0.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.02 USD
Massimale:
32.87 USD (24.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-561
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.42 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.90 USD
Massima perdita consecutiva: -32.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Rule1% Scalping.
