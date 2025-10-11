- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal follows a disciplined and data-driven trading approach focused on consistency and controlled risk.
Each setup carries a maximum of 5% risk, with positions staying open from a few hours to a few days depending on market conditions.
The strategy combines intermarket correlation analysis, COT (CFTC) data, and trend leg correlations, with entries refined through simple price action.
Typical setups aim for Risk/Reward ratios between 1:2 and 1:4, but trades may be closed earlier if market conditions change.
I trade major Forex pairs and key instruments only, maintaining a steady pace of 2–6 trades per week.
The focus is on discipline, consistency, and long-term growth through responsible risk management.