Aan Kustiawan

DT TBK

Aan Kustiawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
5.36 USD
Worst Trade:
-17.75 USD
Profitto lordo:
28.50 USD (1 770 pips)
Perdita lorda:
-42.41 USD (178 750 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (17.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
85.57%
Massimo carico di deposito:
83.19%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
1 (5.56%)
Short Trade:
17 (94.44%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-8.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.76 USD (2)
Crescita mensile:
-22.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.75 USD
Massimale:
18.76 USD (28.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.06% (18.76 USD)
Per equità:
59.31% (28.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 17
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 4
BTCUSD -18
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 539
BTCUSD -178K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.36 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.50 USD
Massima perdita consecutiva: -18.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 04:19
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 03:19
Share of trading days is too low
2025.10.27 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 02:09
Share of trading days is too low
2025.10.27 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.25 01:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 01:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 14:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
