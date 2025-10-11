SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tosenia Averaging
Yoseph Semi Soenaryo

Tosenia Averaging

Yoseph Semi Soenaryo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
32 (61.53%)
Loss Trade:
20 (38.46%)
Best Trade:
101.60 USD
Worst Trade:
-161.60 USD
Profitto lordo:
516.66 USD (42 501 pips)
Perdita lorda:
-338.80 USD (19 328 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (502.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.57 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.70%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
52 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
16.15 USD
Perdita media:
-16.94 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-254.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-254.09 USD (10)
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
324.71 USD (3.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.80% (271.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 178
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.60 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +502.57 USD
Massima perdita consecutiva: -254.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Tosenia Averaging non SL (Scalping)
Non ci sono recensioni
2025.10.11 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati