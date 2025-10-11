- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
32 (61.53%)
Loss Trade:
20 (38.46%)
Best Trade:
101.60 USD
Worst Trade:
-161.60 USD
Profitto lordo:
516.66 USD (42 501 pips)
Perdita lorda:
-338.80 USD (19 328 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (502.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.57 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.70%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
52 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
16.15 USD
Perdita media:
-16.94 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-254.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-254.09 USD (10)
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
324.71 USD (3.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.80% (271.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|178
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.60 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +502.57 USD
Massima perdita consecutiva: -254.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Tosenia Averaging non SL (Scalping)
