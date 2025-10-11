- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
15 (57.69%)
Loss Trade:
11 (42.31%)
Best Trade:
15.56 USD
Worst Trade:
-4.64 USD
Profitto lordo:
60.38 USD (4 274 pips)
Perdita lorda:
-17.88 USD (590 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (39.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
21 (80.77%)
Short Trade:
5 (19.23%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.18 USD (4)
Crescita mensile:
20.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.98 USD (3.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|36
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|-1
|USDCAD
|0
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|3.6K
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|-11
|USDCAD
|-6
|XAUUSD
|161
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.56 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.50 USD
Massima perdita consecutiva: -5.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|3.31 × 124
Hello welcome to the world of trading , i have 3 years experience in trading , lets look into Trading History , i don't want to say anything
