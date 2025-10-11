SegnaliSezioni
Hafiz Idrees Ahmad

Farazian

Hafiz Idrees Ahmad
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
InstaFinance-USA.com
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
15 (57.69%)
Loss Trade:
11 (42.31%)
Best Trade:
15.56 USD
Worst Trade:
-4.64 USD
Profitto lordo:
60.38 USD (4 274 pips)
Perdita lorda:
-17.88 USD (590 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (39.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
21 (80.77%)
Short Trade:
5 (19.23%)
Fattore di profitto:
3.38
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.18 USD (4)
Crescita mensile:
20.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.98 USD (3.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 10
GBPUSD 8
EURUSD 5
USDCAD 2
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 36
GBPUSD 0
EURUSD -1
USDCAD 0
XAUUSD 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 3.6K
GBPUSD -11
EURUSD -11
USDCAD -6
XAUUSD 161
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.56 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.50 USD
Massima perdita consecutiva: -5.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-USA.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
3.31 × 124
Hello welcome to the world of trading , i have 3 years experience in trading , lets look into Trading History , i don't want to say anything 
Non ci sono recensioni
2025.10.12 12:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.11 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
