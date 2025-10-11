SegnaliSezioni
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer Pro Risk 4

Bakytzhan Aigelov
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
9 (42.85%)
Loss Trade:
12 (57.14%)
Best Trade:
62.79 USD
Worst Trade:
-17.53 USD
Profitto lordo:
222.34 USD (4 662 pips)
Perdita lorda:
-157.50 USD (3 916 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (81.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
3.09 USD
Profitto medio:
24.70 USD
Perdita media:
-13.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-60.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.92 USD (4)
Crescita mensile:
23.58%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 USD
Massimale:
78.85 USD (19.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 746
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

RangeTimer Pro – Risk 4 (Aggressive Mode)

This signal is powered by RangeTimer Pro running on Risk Level 4 – aggressive configuration. https://www.mql5.com/en/market/product/147907
 Expectations: High potential returns, but also significantly larger drawdowns.
⚖️ Risk Disclaimer: This setup is designed for traders who can tolerate strong volatility and capital swings.

The strategy exploits market range dynamics with boosted lot progression. While it can achieve impressive gains, it is not suited for conservative investors.

👉 If you follow this signal, please use only the capital you are fully prepared to risk.


Non ci sono recensioni
2025.10.11 11:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
