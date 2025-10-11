SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THE GHOST 78 SNIPER
Agung Mulyono

THE GHOST 78 SNIPER

Agung Mulyono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 32%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
7.79 USD
Worst Trade:
-15.24 USD
Profitto lordo:
53.65 USD (5 255 pips)
Perdita lorda:
-21.19 USD (2 059 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
3.31%
Massimo carico di deposito:
16.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-10.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.24 USD (1)
Crescita mensile:
32.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
20.23 USD (16.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.67% (20.17 USD)
Per equità:
15.24% (15.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.79 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.88 USD
Massima perdita consecutiva: -15.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.18 06:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.14 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 02:43
Share of trading days is too low
2025.10.13 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 01:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 01:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 00:33
Share of trading days is too low
2025.10.13 00:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.11 11:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 11:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 11:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.11 11:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 11:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati