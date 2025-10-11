- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
7.79 USD
Worst Trade:
-15.24 USD
Profitto lordo:
53.65 USD (5 255 pips)
Perdita lorda:
-21.19 USD (2 059 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.88 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
3.31%
Massimo carico di deposito:
16.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-10.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.24 USD (1)
Crescita mensile:
32.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
20.23 USD (16.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.67% (20.17 USD)
Per equità:
15.24% (15.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.79 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.88 USD
Massima perdita consecutiva: -15.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
18 più
