Hendra

Ja60an

Hendra
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
169 (94.94%)
Loss Trade:
9 (5.06%)
Best Trade:
78.45 USD
Worst Trade:
-4.41 USD
Profitto lordo:
1 806.17 USD (246 926 pips)
Perdita lorda:
-12.04 USD (937 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (306.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
516.95 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
406.83
Long Trade:
148 (83.15%)
Short Trade:
30 (16.85%)
Fattore di profitto:
150.01
Profitto previsto:
10.08 USD
Profitto medio:
10.69 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.41 USD (1)
Crescita mensile:
13.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.41 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
31.73% (317.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
USDJPY 22
USDCHF 6
BTCUSD 4
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
USDJPY 33
USDCHF 9
BTCUSD 11
AUDUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 128K
USDJPY 4.8K
USDCHF 702
BTCUSD 112K
AUDUSD 404
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.45 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +306.65 USD
Massima perdita consecutiva: -2.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 21
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 32
Axi-US06-Live
0.53 × 141
27 più
Non ci sono recensioni
2025.10.11 10:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
