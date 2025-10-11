- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
169 (94.94%)
Loss Trade:
9 (5.06%)
Best Trade:
78.45 USD
Worst Trade:
-4.41 USD
Profitto lordo:
1 806.17 USD (246 926 pips)
Perdita lorda:
-12.04 USD (937 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (306.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
516.95 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
406.83
Long Trade:
148 (83.15%)
Short Trade:
30 (16.85%)
Fattore di profitto:
150.01
Profitto previsto:
10.08 USD
Profitto medio:
10.69 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.41 USD (1)
Crescita mensile:
13.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.41 USD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
31.73% (317.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|USDJPY
|22
|USDCHF
|6
|BTCUSD
|4
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|USDJPY
|33
|USDCHF
|9
|BTCUSD
|11
|AUDUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|128K
|USDJPY
|4.8K
|USDCHF
|702
|BTCUSD
|112K
|AUDUSD
|404
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.45 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +306.65 USD
Massima perdita consecutiva: -2.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 21
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.25 × 32
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
27 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni