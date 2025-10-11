- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|GBPUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|224
|GBPUSD+
|0
|EURUSD+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|28K
|GBPUSD+
|26
|EURUSD+
|40
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Счёт создан не для высокой прибыли, а для стабильной и безопасной работы. Цель — 200–300 USD прибыли в неделю при минимальном уровне риска.
Сигнал также доступен на Bybit по подписке (комиссия 15%).
Основная задача этого счёта — демонстрация стабильной автономной системы. Полученная прибыль используется для увеличения доходности на других счетах, где применяется стратегия сложного процента (до 50% в месяц и выше).
Ключевые особенности:
-
Низкий риск и консервативный стиль торговли
-
Среднесрочная и краткосрочная активность
-
Еженедельная прибыль в пределах 200–300 USD
-
Полностью автоматизированная система