Vladislavs Dorodnovs

Easy200week

Vladislavs Dorodnovs
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
211 (93.77%)
Loss Trade:
14 (6.22%)
Best Trade:
44.11 UST
Worst Trade:
-251.16 UST
Profitto lordo:
710.38 UST (44 720 pips)
Perdita lorda:
-486.05 UST (16 467 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (191.39 UST)
Massimo profitto consecutivo:
191.39 UST (57)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
184 (81.78%)
Short Trade:
41 (18.22%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.00 UST
Profitto medio:
3.37 UST
Perdita media:
-34.72 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-266.89 UST)
Massima perdita consecutiva:
-266.89 UST (2)
Crescita mensile:
-3.15%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.88 UST
Massimale:
301.29 UST (61.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 223
GBPUSD+ 1
EURUSD+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 224
GBPUSD+ 0
EURUSD+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 28K
GBPUSD+ 26
EURUSD+ 40
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.11 UST
Worst Trade: -251 UST
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +191.39 UST
Massima perdita consecutiva: -266.89 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Счёт создан не для высокой прибыли, а для стабильной и безопасной работы. Цель — 200–300 USD прибыли в неделю при минимальном уровне риска.

Сигнал также доступен на Bybit по подписке (комиссия 15%).
Основная задача этого счёта — демонстрация стабильной автономной системы. Полученная прибыль используется для увеличения доходности на других счетах, где применяется стратегия сложного процента (до 50% в месяц и выше).

Ключевые особенности:

  • Низкий риск и консервативный стиль торговли

  • Среднесрочная и краткосрочная активность

  • Еженедельная прибыль в пределах 200–300 USD

  • Полностью автоматизированная система


Non ci sono recensioni
2025.10.11 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
