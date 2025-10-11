- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
32.50 USD
Worst Trade:
-84.99 USD
Profitto lordo:
107.82 USD (31 417 pips)
Perdita lorda:
-113.15 USD (17 635 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
32.42%
Massimo carico di deposito:
92.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.44 USD
Profitto medio:
11.98 USD
Perdita media:
-37.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.99 USD (1)
Crescita mensile:
-0.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.47 USD
Massimale:
86.31 USD (7.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.45% (85.98 USD)
Per equità:
13.10% (144.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.50 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.72 USD
Massima perdita consecutiva: -22.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 7
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
12
75%
32%
0.95
-0.44
USD
USD
13%
1:100