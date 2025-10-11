- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
51 (94.44%)
Loss Trade:
3 (5.56%)
Best Trade:
17.22 USD
Worst Trade:
-6.22 USD
Profitto lordo:
135.34 USD (10 823 pips)
Perdita lorda:
-18.92 USD (1 586 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (73.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.38 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
18.13
Long Trade:
54 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.15
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-6.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.22 USD (1)
Crescita mensile:
58.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
6.42 USD (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +17.22 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.38 USD
Massima perdita consecutiva: -6.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
