SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Grow 79
Ulil Mustafid

Grow 79

Ulil Mustafid
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
70 896.32 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
100 616.32 IDR (6 060 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
2 (100 616.32 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
100 616.32 IDR (2)
Indice di Sharpe:
2.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
50 308.16 IDR
Profitto medio:
50 308.16 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.F 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.F 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.F 6.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70 896.32 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +100 616.32 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Compounding
2025.10.11 06:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.11 06:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 06:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
