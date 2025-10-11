- Crescita
Trade:
255
Profit Trade:
235 (92.15%)
Loss Trade:
20 (7.84%)
Best Trade:
536.80 USD
Worst Trade:
-2 160.80 USD
Profitto lordo:
15 907.92 USD (192 896 pips)
Perdita lorda:
-11 252.99 USD (79 152 pips)
Vincite massime consecutive:
160 (12 268.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 268.54 USD (160)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
241 (94.51%)
Short Trade:
14 (5.49%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
18.25 USD
Profitto medio:
67.69 USD
Perdita media:
-562.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-3 289.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 434.80 USD (3)
Crescita mensile:
130.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
242.20 USD
Massimale:
10 228.64 USD (59.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +536.80 USD
Worst Trade: -2 161 USD
Vincite massime consecutive: 160
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12 268.54 USD
Massima perdita consecutiva: -3 289.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.48 × 21
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
